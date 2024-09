Fringe Milano Off senza confini | teatro ed eventi in tutti i quartieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024)– Ai nastri di partenza la sesta edizione delOffFestival, il festival deloff e delle arti performative che dal 26 settembre al 6 ottobre animerà la città, con 52 spettacoli per 208 repliche, accanto agratuiti tra workshop, incontri e focus tematici. Il ‘Viaggio’ è il tema di questa edizione in onore a Marco Polo, di cui quest’anno si celebra il 700° anniversario dalla scomparsa. Gli spettacoli si svolgeranno in 16 spazi convenzionali e non, portando nel cuore della città e nelle periferie 44 compagnie provenienti da tutta Italia, ma anche da Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Svizzera e Grecia.