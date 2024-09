Fi presenta in Senato il progetto di riqualificazione dello stadio di Arzano | i dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Arrivano novità importanti sullodi, in provincia di Napoli. E’ statoto in, presso la Sala Caduti di Nassirya, ildie risanamento dell’impianto. All’iniziativa, promossa dalre di Forza Italia Francesco Silvestro, hanno partecipato il capogruppo azzurro Maurizio Gasparri e iri Dario Damiani e Claudio Lotito. “Il recupero e lo sviluppo delle infrastrutture sportive nelle nostre città è molto importante, sia per chi pratica lo sport che per chi vi partecipa – ha sottolineato Gasparri – Per questo, lae il risanamentodiè unche merita senz’altro apprezzamento. Spesso si elogia la proposta di attività sportive ma poi bisogna passare dalle parole ai fatti.