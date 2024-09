Europei ciclismo Edoardo Affini | Oggi mi sentivo senza forze Difficile da credere quello che ho fatto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Una giornata indimenticabile per, nuovo campione europeo a cronometro. Il classe 1996 è riuscito finalmente a trovare la vittoria dopo tanti ottimi piazzamenti e lo haprobabilmente nella miglior occasione possibile, glia Limburgo. Le prime parole dopo la straordinaria vittoria: “Non so cosa dire. È una sensazione fantastica, ho passato molto tempovincere, ma sono sempre stato lì, ho sempreil mio lavoro.ho iniziatopressioni. Le ultime tre settimane alla Vuelta sono state difficili per me. Uno dei Grandi Giri più difficili di sempre per quanto mi riguarda. Domenica non mitanto bene”. Sulle sue condizioni alla partenza: “non stavo tanto bene e avevo al sensazione che mi mancasse la forza per ottenere un buon risultato. Il mio allenatore mi ha detto che più tardi mi sarei sentito meglio.