Drink analcolici? Nei cocktail bar devono essere la normalità Intervista a Patrick Pistolesi uno dei più bravi barman del mondo

ci racconta come deve (per lui) un bar. Il segreto? «Avere una proposta sexy per ogni esigenza». Cosa ne pensa dei mocktail e dei low alcol? Il discorso è interessante ma l'offerta dei senza alcol si deve integrare al 100% con il resto del bar, deve la di qualsiasi locale, anche perché il bar deve fruibile a tutti, è troppo importante lavorare su questo, senza stigmatizzare chi non beve, magari con la tipica battuta: «C'è qualcosa che non va?». Invece bisogna cominciare a stimolare anche quel tipo di pubblico che non vuole bere alcol ma vuole vivere comunque la socialità del bar socialmente. Da dico che bisogna gestire la cosa e avere una proposta sexy per tutti.