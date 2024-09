Dead Island 2 | Ultimate Edition sarà presto tra noi

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Plaion e Dambuster Studios sono lieti di annunciare che2:uscirà il 22 ottobre di quest’anno. Oltre al gioco base completo di2, i giocatori avranno a disposizione entrambe le espansioni della storia – Haus e SoLA – una miriade di armi speciali ed un equipaggiamento dallo stile unico, tra cui il nuovissimo pacchetto Kingdom Come: Deliverance II, e: • Pacchetto Ricordi di Banoi • Pacchetto Armi Dorate • Pacchetto Armi Pulp • La katana Morte di Red • 6 pacchetti personaggio premium E c’è di più: l’imminente patch 6 – chegratuita per tutti coloro che possiedono una copia del gioco – introdurrà Vigilanza di Quartiere – una nuova modalità orda cooperativa, sviluppata da Fishlabs in collaborazione con Dambuster studios, che mette i giocatori contro sciami di zombie implacabili.