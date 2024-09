Cultura | venerdì 13 al Teatro Instabile di Napoli parte la seconda stagione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Gea Martire, Lorenzo Marone, Piera Russo, Stefano Amatucci, Roberta Misticone, Titti Nuzzolese, Sarah Falanga, Floriana D’Ammora sono alcuni degli artisti che compongono il cartellone di In-stabilEstateedizione che va in scena dal 13 settembre al 6 ottobre alTin. “Con questa rassegna – ha dichiarato Sallustro – abbiamo voluto dare la possibilità agli artisti di esibirsi a settembre mese in cui, solitamente, ile’ ancora fermo nell’ ottica di un Tin sempre aperto a tutti. Come nostra abitudine abbiamo scelto gli spettacoli tra quelli che hannocipato al nostro bando. Spaziamo tracomico, burlesque, musica e circo. Una programmazione varia che speriamo incontri i gusti del pubblico”.