Come si chiamano e quanti sono i gatti di Taylor Swift?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Meredith Grey, Olivia Benson e Benjamin Button. Per la maggior parte delle persone si tratta di personaggi legati al mondo delle serie tv o del cinema, Per leies e gliies di tutto il mondo, niente meno, che i popolaridi. Dopo la pubblicazione di uno scatto con uno dei suoi tre “figli”,la pop star li considera, la curiosità intorno a questi felini privilegiati è notevolmente aumentata. Inevitabile, dunque, conoscere qualche particolare in più sui tre protagonisti a quattro zampe. Meredith, la prima gatta di– Fonte: Vanity FairLa prima in questione è Meredith Grey che, ovviamente, prende il suo nome dalla protagonista del ben noto medical drama Grey’s Anatomy. Dotata di un manto tigrato sfumato tra il grigio e il bianco, questa bellezza felina vive con la sua nota umana dal 2011.