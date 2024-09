Castello di Cisterna | Controlli dei Carabinieri nella 219 Arrestato un pusher e sequestrata droga

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Idurante un controllo adihannoun ragazzo per detenzione diai fini di spaccio Idella sezione operativa della compagnia didihanno setacciato il quartiere di edilizia popolare denominato “Legge 219”. Durante ie le diverse perquisizioni è statoil 21enne già noto alle forze dell’ordine C. N. Il ragazzo è stato fermato e trovato in possesso di 50 dosi di, pronte per essere vendute, tra cocaina e crack. Trovate, nelle aree condominiali dello stesso quartiere, 101 dosi di crack, 40 dosi di cocaina e 77 dosi di hashish. Tutto sequestrato a carico di ignoti. L’, deve rispondere di detenzione dia fini di spaccio, è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.