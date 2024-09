Basta sangue e arena X Factor è musica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ribaltato, in movimento. Non solo per Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro che affiancano Manuel Agnelli e una super conduttrice e artista, reduce da Sanremo, come Giorgia. Il nuovo X, lo show Sky Original prodotto da Fremantle che parte domani alle 21.15 su Sky Uno e Now, riscrive alcune certezze. Ricalibra giuria, sintonia invece che rissa, conduzione e marketing, esplorato fino al nuovo orizzonte della talkability. Se sei nei top trend di X e si parla in rete del tuo format, i numeri tradizionali, variabili come le annate del vino, assumono un altro valore. "Non ci interessa la forma, seguire l’hype e il trend ma trovare bravi musicisti con idee, verità e personalità", dicono i giudici con sfumature diverse. "Non lavoro per l’industria discografica" è la ruvida puntualizzazione di Agnelli, "per me è importante che qui si possa parlare di".