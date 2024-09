Al via i casting per Una Voce per San Marino 2024

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dal 26 settembreiniziano idella nuova edizione di UNAPER SAN, il festival che premia con la partecipazione al prossimo EUROVISION SONG CONTEST. Unaper Sandal 26 settembreSono aperte le iscrizioni per la 4ª edizione del festival di “Unaper San”. Il festival-contest, negli ultimi due anni vinto da band emergenti, permetterà al vincitore di rappresentare la Repubblica di Sanalla prossima edizione di Eurovision Song Contest 2025 in Svizzera. Chi può partecipare a “Unaper San”? Il Festival vedrà la partecipazione sia di artisti Emergenti che di artisti Big in un’unica categoria, senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso. Potranno iscriversi tutti coloro che entro il 15/02/2025 avranno compiuto 16 anni.