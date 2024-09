Viareggio donna viene scippata prende il suv e uccide il borseggiatore

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) La 65enne Cinzia Dal Pino, titolare di uno stabilimento balneare, è accusata di omicidio volontario. Col suo Suv ha inseguito l’uomo sul marciapiede per poi colpirlo schiacciandolo contro la vetrina di un negozio. Dopo averlo investito, scende,la borsa e riparte. Non c’è voluto molto agli investigatori della polizia per risolvere il giallo di domenica sera alla Darsena: un uomo trovato in gravi condizioni schiacciato contro la vetrina di un negozio del quartiere, poi morto subito dopo per le ferite riportate. A dare l’allarme, poco dopo la mezzanotte, erano stati due passanti, una coppia che stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa all’aperto e si è imbattuta su quell’uomo esanime sul marciapiede.