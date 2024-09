Sorpresa Napoli riflessione in corso | mossa a sorpresa di Conte!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 10 settembre 2024)inin casa, Antonioci sta pensando davvero: possibileche può cambiare tutto. La sosta per le Nazionali è un periodo utilizzato dai vari club di calcio per fare varie riflessioni e programmare anche le mosse future, sia di calciomercato ma anche e soprattutto per quello che è lo sviluppo tattico delle varie squadre. Anche in casasi lavora in tal senso, con l’allenatore, Antonio, che ha potuto avere a disposizione due degli ultimi acquisti arrivati a fine mercato: David Neres e Romelu Lukaku. I due attaccanti hanno sfruttato il periodo di sosta per le Nazionali per lavorare tanto dal punto di vista fisico e allinearsi allo stato di forma di tutti i compagni di squadra.