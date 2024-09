Soleil Sorge e quella gaffes sui social che non è passata inosservata | interviene anche Selvaggia Lucarelli

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 10 settembre 2024) Uno dei personaggi più discussi e chiacchierati in questi ultimi anni è stata sicuramente l’influencer. Dopo un passato come corteggiatrice a Uomini e Donne e come concorrente del Grande Fratello Vip e de L’Isola dei Famosi, oggilavora a tempo pieno suiin qualità di influencer e content creator, condividendo con i suoi fanmomenti della sua vita quotidiana. Negli anni laè stata in grado di creare una community molto solida con le persone che la seguono e proprio per questo spesso ama rispondere alle domande e alle curiosità dei suoi fan. È questo quello che è accaduto nelle ultime ore, quandoha deciso di mettere nelle sue storie Instagram un box domande, che subito è stato preso d’assalto dai fan.