Operaio cade da un ponteggio in un garage | sbatte la testa ma non è in pericolo

(Di martedì 10 settembre 2024) Chieti - Incidente sul lavoro in contrada San Martino, l'di 50 anni è stato trasferito in eliambulanza a Pescara, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Un incidente sul lavoro ha coinvolto undi 50 anni questa mattina in contrada San Martino. L'uomo, identificato con le iniziali R.F. e residente a Roma, è caduto da unmentre lavorava all'interno di un. Nonostante la caduta, l'altezza delera di soli due metri, il che ha mitigato l'impatto, permettendo all'di evitare conseguenze gravi. Dopo aver sbattuto lanella caduta, l'uomo è stato soccorso prontamente dai sanitari del 118 di Castiglione Messer Marino, che sono intervenuti sul luogo dell'incidente. Viste le circostanze, è stata allertata un'eliambulanza per il trasferimento all'ospedale di Pescara.