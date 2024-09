Meloni invita Draghi nei prossimi giorni a Palazzo Chigi | Confronto sul futuro dell’Europa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024) Giorgiae Mariosi incontreranno a breve. La premier avrà un faccia a faccia con il suo predecessore, in un momento delicato per il governo e in particolare proprio per Fratelli d’Italia, il partito della presidente del Consiglio, costretto a fare i conti con le spaccature interne attorno ad alcune delle manovre in cantiere e con il caso delle dimissioni del ministro Sangiuliano. A dare l’annuncio del meeting è stata la stessacon una nota ufficiale.Leggi anche: Malore fatale durante una consegna: Lorenzo Morello muore sotto gli occhi dei passanti “Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto questo pomeriggio un colloquio telefonico con il Presidente Mario, al quale ha rivolto l’invito a incontrarsi neiper unsul rapporto suldella competitività europea”.