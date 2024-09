L’evoluzione nell’arte Mostra in via Santa Maria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Venticinque artisti per il "cambiamento". E’ stata inaugurata in via, la collettiva di arte ’Evoluzione’. La, organizzata dall’ associazione Artemisia, curata da Luciana Bertaccini, Daniela Bertani e Donatella Gabrielli, è visitabile fino a domenica nei giorni di martedì mercoledì e giovedì dalle 18 alle 20 e nei weekend dalle 21 alle 23. Con la prolusione della critica d’arte,Pina Cirillo, la serata ha offerto momenti di riflessione. Cirillo è intervenuta elogiando il significato delle collettive, dove ogni artista porta qualcosa di sé condividendo con gli altri, e con il pubblico, la diffusione delle emozioni. Sul tema del ’Cambiamento’ la performer Sara Chiara Strenta e il cantautore Marco Alberti, con l’installazione dell’artista Luciana Bertaccini, hanno portato la storia del ’Faro’ nelle emozioni della solitudine.