Il rapper Drake ha scommesso contro Sinner e ha perso 210 mila dollari

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 10 settembre 2024) Sta facendo il giro dei social, con annessi sfottò, l’ultima scommessa diche aveva giocato 210sulla vittoria di Taylor FritzJanniknella finale di ieri degli Us Open e che, in caso di vittoria dell’americano (bancato a 3.85), gli avrebbe fruttato oltre 800. È stato lo stessocanadese a prestarsi al pubblico ludibrio, informando con una storia su Instagram della sua nuova cantonata: “Continuando il mio record come scommettitore sportivo più audace della storia con il maggior numero di sconfitte”, ha scritto, corredando il tutto con le ricevuta della giocata. Buon per lui che possa permettersi di perdere 210e di ironizzarvi sopra. Magari non proprio educativo come esempio, ma tant’è., dicevamo, non è nuovo a scommesse ad alto contenuto di, puntualmente perse.