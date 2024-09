Il capolavoro di Almodóvar in una mostra del cinema di Venezia più debole

Leggi tutta la notizia su internazionale

(Di martedì 10 settembre 2024) Alladeldici sono stati due capolavori assoluti e un grande documentario d’autore: La stanza accanto di Pedro, premiato con il Leone d’oro; Joker. Folie à deux di Todd Phillips; e Youth. Homecoming di Wang Bing. Si sono visti anche buoni e ottimi film, e altri mediocri, ma nell’insieme è stato un concorso meno forte rispetto ad altre edizioni, anche se dignitoso. Sopratutto c’è stata una selezione, per il Concorso ma anche per altre sezioni, troppo filoccidentale, con troppoitaliano (tra cui cinque film in Concorso) e troppo poco soddisfacente. Ma cominciamo con il vincitore del Leone d’oro (nelle sale dal 5 dicembre). È la seconda produzione Warner Bros didopo Madres paralelas (2021), la prima in lingua inglese, ambientata negli Stati Uniti e con attrici e attori angloamericani (Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro).