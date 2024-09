Garante dei diritti delle persone private della libertà personale | c’è l’avviso per presentare istanza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rendono noto che è stato pubblicato sul portale istituzionale dell'Entepubblico per la presentazionecandidature per la nomina deldei, che è consultabile in forma integrale al seguente link https://web.comune.benevento.it/mc/mcpdettaglio.php?idpubbl=33922, dà seguito alla pronuncia unanime del Consiglio comunale avvenuta il 26 luglio: "E' una misura di civiltà – spiegano il Sindaco e l'Assessore – volta a promuovere la promozione dell'esercizio deiopportunità di partecipazione alla vita civile, in linea con i principi rieducativipena sanciti all'articolo 27 dalla Carta costituzionale.