Consigli Fantacalcio quarta giornata Serie A

(Di martedì 10 settembre 2024) Archiviata la prima sosta nazionali della nuova stagione, il campionato diA è pronto per ripartire e con esso il. La pausa, però, non è stata tale per tanti big, impegnati con le rappresentative dei propri paesi nelle sfide di Nations League o in amichevoli. Per questo, dunque, è utile dare un’occhiata aidelper ladiA, che inizierà sabato alle 15:00 con Como-Bologna e si chiuderà con il posticipo fra Lazio e Verona delle 20:45 di lunedì. Cerchiamo quindi di capire insieme di chi fidarsi, su chi scommettere e su chi, invece, è meglio non puntare, almeno per questa settimana.: portieri Due gli estremi difensori a cui affidarsi (quasi) ciecamente: Di Gregorio e Sommer.