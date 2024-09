Clio Napolitano morta la moglie dell’ex Presidente Della Repubblica

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 10 settembre 2024)Maria Bittoni, vedova dell’undicesimo, Giorgioa Roma: l’ex first lady aveva 89 anni ed era malata da tempo.Maria Bittoni, la storia d’amore con ilLa donna avrebbe compiuto 90 anni il prossimo novembre è stata al fianco del Capo Di Stato per oltre sessantanni, nel corso dei quali hanno vissuto una lunga storia d’amore dalla quale sono arrivati i due figli, Giulio e Giovanni. Classe 1934, di origini marchigiane (nata a Chiaravalle), dopo aver conseguito il diploma a Jesi, ottiene la laurea in giurisprudenza a Napoli, dove incontra Giorgio: i due si sposano nel 1959 e due anni dopo diventano genitori di Giovanni, seguito da Giulio (1969).