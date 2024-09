Amici 24 famosa insegnante pronta al ritorno | l’appello per Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 10 settembre 2024) Sale l’attesa generale per il via alla nuova stagione televisiva didiDee l’edizione numero 24, per cui un ex volto da talent show intende tornare in trasmissione. Si tratta più precisamente di Fioretta Mari, un exalla cattedra del celebre programma dei talenti, che candidandosi per unnel piccolo schermo vorrebbe aggiungere nuovamente la categoria di studio della Recitazione oltre al ballo e al canto tra le discipline previste al format Mediaset.24: Fioretta Mari si candida per un rientro nel cast Ebbene sì. L’ex volto del talent show in partenza a settembre 2024 per l’edizione di24 intende rientrare in televisione insieme alla sua disciplina della recitazione, che ad oggi continua a sfornare talenti poliedrici ed eclettici.