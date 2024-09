Tre giovani siciliani riportano in vita il ristorante più antico di Catania

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 9 settembre 2024) Non amano le etichette ma se costretti si riconoscono nel "fire" dining,che trova il centro di gravità permanente nel menu alla brace. Siamo nel cuore del quartiere storico di, alle spalle della centralissima piazza Università. In quello che fu uno dei bistrot più iconici della città, “Turi Finocchiaro”, oggi apre le porte Mènage:, cocktail bar e cantina. È il progetto ambizioso di treragazzi appena trentenni originari di Nicosia, in provincia di Enna. Michele Smantello, Luigi Sutera e Giorgio Carlisi, rientrati nella terra natia, provano a conquistare(qui una guida dove mangiare in città), dopo un peregrinare in giro per il mondo. Unica la visione che li tiene insieme: portare nella città etnea un concetto nuovo dove l’esperienza-cibo è declinata in diversi momenti – dal pranzo all’aperitivo, fino al lounge bar.