Temptation Island | le coppie i tentatori e le tentatrici dell’edizione di settembre 2024

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo il grande successoestiva torna il viaggio nei sentimenti con ““, il programma condotto da Filippo Bisciglia e trasmesso in prima serata su Canale 5. Si tratta della prima trasmessa in autunno e che si preannuncia imperdibile! Ecco tutte le, ie le: quando inizia asu Canale 5 Ci siamo: da domani, martedì 10, torna il viaggio nei sentimenti di, il docu-reality di successo condotto da Filippo Bisciglia e trasmesso in prima serata su Canale 5. Protagoniste della prima versione autunnale 7di fidanzati, non sposati e senza figli in comune, pronte a mettere alla prova i loro sentimenti all’interno del villaggio Is Morus Relais”, l’hotel 4 stelle di Santa Margherita di Pula in Sardegna.