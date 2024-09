Sciopero Napoli del 9 settembre mezzi Eav e Anm fermi 2 volte | gli orari di bus metro e funicolari

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 9 settembre 2024) Lunedì da incubo anche per i pendolari e i cittadini che asi servono deiEav e Anm. Lo stop indetto per oggi rischia di paralizzare la città partenopea. Eav, Ente Autonomo Volturno, e Anm infatti aderiscono allonazionale nel trasporto pubblico locale, questa volta di 8 ore, indetto unitariamente da Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro. I motivi sono, si legge nalla nota congiunta, “il perdurare dello stallo della vertenza per il rinnovo del ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità/TPL) e per dire basta ad un sistema di trasporti pubblici inadeguati, all’insufficienza delle risorse destinate al settore, all’inadeguatezza delle retribuzioni, alla carente conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e al continuo rischio aggressioni”.