Rinchiusa in una stalla per diversi anni | la terribile storia di una ragazza

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’ha chiusa in unaperdopo un incontro online. Solo il coraggio della donna è servito a mettere fine a questo incubo Gli incontri online hanno permesso a molte persone di incontrare l’anima gemella, ad altri di essere delusi, ma per unail tutto si è trasformato in un vero e proprio incubo. Il suo aguzzino l’ha chiusa per quattroin una, violentata, picchiata e tanto altro prima del racconto della vittima ai medici e agli inquirenti. Violenza sulle donne (Pixbay) – cityrumors.itIl coraggio la vittima lo ha trovato quando si è recata all’ospedale di Glogow in Polonia per una slogatura alla spalla. Qui ha raccontato tutto quello che subiva e le forze dell’ordine hanno subito arrestato il suo aggressore. Si tratta di un uomo di 35che ha portato la donna a vivere un vero e proprio incubo.