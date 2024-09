Prato cinico e spietato che colpaccio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Non poteva cominciare meglio il campionato del, che piazza ila Ravenna nella prima giornata del girone D di Serie D, imponendosi per 2-1. Alla vigilia, mister Maurizio Ridolfi aveva chiesto cinismo ai suoi e viene accontentato: due conclusioni verso lo specchio, altrettanti gol. Insomma massimo risultato e tre punti che fanno subito morale e danno fiducia per le prime giornate particolarmente impegnative. A far esultare i biancazzurri è Giusti all’88’, dopo che i giallorossi nel primo tempo avevano pareggiato con Lo Bosco il vantaggio firmato da Marino. L’avvio di gara della formazione allenata da Mauro Antonioli è arrembante, con Fantoni decisivo sulla conclusione ravvicinatissima di Di Renzo, mentre poco dopo D’Orsi non inquadra la porta.