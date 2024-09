Paura in Norvegia | bimba di un anno e mezzo aggredita da un’aquila ferita al volto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 9 settembre 2024) Momenti di terrore per una bambina norvegese di un. Mentre la piccola si trovava nel cortile di casa, una grossa aquila le è piombata addosso, attaccandola a più riprese e ferendola con gli artigli. L'episodio è avvenuto sabato 7 settembre in, a Orkland: per fortuna la ragazzina è stata salvata dai parenti presenti sul posto e poi portata in ospedale dove ha avuto bisogno di alcuni punti di sutura. Stando a quanto ricostruito finora, erano circa le 16.30 e laera fuori a giocare coi fratelli nel cortile della loro piccola fattoria quando l'aquila ha attaccato. Secondo i presenti, l'uccello sarebbe spuntato dal nulla prendendo di mira la più piccola nel gruppo che comprendeva adulti e bambini.