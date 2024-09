Kate Middleton annuncia | Ho finito la chemio nove mesi difficissimi ma sono guarita

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’annuncio disulla fine della suaterapia rappresenta un passo avanti importante, ma “a questo stadio non si può dire ancora” che la principessa sia “cancer free“,dal cancro. Lo sottolinea Kensington Palace in dichiarazioni riprese dalla Bbc a margine della diffusione del video messaggio della stessa consorte del principe William. Al momento si prevede un possibile ritorno parziale alle attività di rappresentanza pubblica della monarchia “più avanti” nel corso dell’anno: probabilmente, riferisce ancora la Bbc, a partire dalle cerimonie del Remembrance Day in memoria dei caduti, ambre.