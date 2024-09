Intervista esclusiva a Nicolas Porcelli | il produttore svela un ambizioso progetto teatrale

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) La Mostra Internazionale del Cinema di Venezia si è appena conclusa con la vittoria del Leone D’Oro a Pedro Almodovar. Ma nei giorni che precedono la premiazione non sono solo i grandi attori a frequentare le vie del Lido e le sale dell’hotel Excelsior. Abbiamo incontrato e chiacchierato con ilitalo-americano. Sulla terrazza del terzo piano, con una splendida vista sul mare, ci ha raccontato di come è nata la sua passione per il cinema e il teatro e ci hato il suo nuovo,, e praticamente unico nel suo genere,: l’inizio della sua carriera a teatro D- Raccontaci come hai iniziato. R- Io sono cresciuto per la maggior parte negli Stati Uniti e New York e lì ho cominciato a fare teatro. Avevo 18 anni. Poi da lì ho iniziato a fare un po’ di cinema, facevo cortometraggi, sempre molto teatro.