Figline esordio col botto Zellini decide ’il classico’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024)1 SANGIOVANNESE 01965: Pagnini, Giraudo, Tognetti (64’ Noferi), Degl’Innocenti (64’ Borghi), Francalanci, Simonti,, Milli, Mugelli, Torrini, Bartolozzi (45’ Remedi). All.: Tronconi. SANGIOVANNESE: Barberini, Della Spoletina, Pertici, Nannini (74’ Romanelli), Fumanti (74’ Pertica), Santeramo, Bargellini (89’ Lombardo), Sabatini, Rotondo, Pardera, Bocci. All.: Bonura. Arbitro: Bassetti di Lucca. Marcatore: 84’. Note - Angoli: 7-5. Ammoniti: Fumanti, Milli,, Pertici, Degl’Innocenti, Sabatini.– Una perla diregala il derby al. Tre punti all’che danno una carica pazzesca a tutto l’ambiente, specie dopo precedente successo in coppa Italia sul Montevarchi; due vittorie consecutive ben auguranti per il prosieguo.