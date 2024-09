Calendario Europei ciclismo 2024 | programma orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dall’11 al 15 settembresi svolgeranno glidisu stradache quest’anno si tengono nella Limburgo belga e coinvolgono in particolare due città: Zolder e Hasselt. In tutto i titoli in palio saranno quattordici tra prove élite, under 23, juniores in linea e a cronometro, maschili e femminili. Chiaramente la prova regina sarà quella élite maschile di domenica 15: gara che sarà lunga 222,8 km con quasi 1300 metri di dislivello. I corridori si cimenteranno su due circuito: quello di Hasselt e quello di Limburgo. Quest’ultimo sarà quello più impegnativo con due tratti di pavé e i muri di Kolmontberg (800 metri al 4,5%) e Zammelenberg (800 metri al 4,3%).