AEW | Shockwave potrebbe essere il sostituto di SmackDown su Fox?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 9 settembre 2024) La All Elite Wrestling (AEW) continua a far parlare di sé, questa volta con la possibile introduzione di un nuovo show intitolato “AEW”. Vediamo gli ultimi sviluppi e le speculazioni che circondano questo potenziale nuovo progetto. La Richiesta di Trademark per “AEW:” Il 6 settembre, l’All Elite Wrestling ha ufficialmente presentato domanda per registrare il marchio “AEW:” presso l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti. La richiesta è attualmente in fase di esame.