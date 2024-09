Abbattimento di 21 tigli le associazioni chiedonol’accesso agli atti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Grosseto, 9 settembre 2024 – Dopo l’di 21in via De’ Barberi a Grosseto, le localidi Italia Nostra, Wwf Grosseto, Forum Ambientalista, Gruppo d’Intervento Giuridico (Grig) e Grosseto al centro, hanno presentato istanza di accessoper ricevere copia della valutazione tecnica a cui devono essere preventivamente sottoposti eventuali abbmenti di alberi di competenza pubblica che si rendessero necessari, come previsto dal Regolamento del verde urbano del Comune. Il regolamento comunale precisa che “l’di alberi posti sul suolo pubblico è inteso come un provvedimento a cui ricorrere solo nei casi in cui non siano possibili altre ragionevoli soluzioni di carattere tecnico-colturale o di opportunità, tese a preservarne integrità, salute, stabilità e valenza ornamentale”.