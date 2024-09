US Open 2024 Fritz | Due belle settimane Sinner troppo bravo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) “Sono state duedavvero, congratulazioni a Jannik e al suo team, ha giocato una grande finale, è stato”. Così Taylordurante la cerimonia di premiazione degli Usdopo essere stato sconfitto in finale da Jannik. “Grazie a tutto il mio team, alla mia famiglia e alla mia ragazza, è stata un bellissimo percorso. So che è da molto che aspettiamo un campione Slam – ha concluso il tennista statunitense – mi spiace non esserci riuscito questa volta ma continuerò a lavorare affinché possa riprovarci”. US: “Due” SportFace.