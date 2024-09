Spal-Lucchese 2-3 i rossoneri espugnano il Mazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Ferrara, 8 settembre 2024 - Una grandevince contro la, con ben tre gol messi a segno tutti nel primo tempo. Gli estensi partono subito aggressivi e al 1’ con Mignanelli, che calcia da fuori area, ma trova la schiena di Antonucci che smorza il tiro che finisce tra le braccia di Palmisani. Colpo di testa di Nador al 3’, ma il portiere rossonero respinge. Laalla prima occasione passa in vantaggio. Cross dalla sinistra di Antoni, per Costantino che sul primo palo salta più in alto di tutti e realizza all’8’ il suo primo gol in rossonero, proprio sotto lo spicchio di curva occupato dai tifosi. Galvanizzata dal vantaggio la formazione di Gorgone ci prova con Quirini al 12’, ma la sua conclusione sfiora il palo. A un passo dalla doppietta Costantino al 16’ con una bella girata, che termina di pochissimo fuori.