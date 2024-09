Rogo nel piazzale | cinque furgoni distrutti dalle fiamme Tra le ipotesi il furto di componenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Ferrara, 8 settembre 2024 – A illuminare l’alba di ieri a pochi passi dall’argine del Po sono state leche provenivano daldell’ex Zuccherificio. A bruciare erano alcuni dei numerosifermi nel vasto spiazzo a ridosso del grande fiume. Sulle cause dell’incendio aleggia ancora un velo di mistero. Sono in corso gli accertamenti del caso e tutte le piste sono aperte, compresa quella del dolo. Tra lesul tavolo della squadra mobile ci sarebbe anche quella di undiauto finito male, magari per disattenzione degli ipotetici malviventi oppure per volontà di appiccare il fuoco dopo il raid. Al momento però navighiamo ancora nel campo delle, in attesa dell’esito delle indagini condotte dalla polizia di Stato e dai vigili del fuoco. Il. L’allarme è scattato poco dopo le 4 di ieri mattina.