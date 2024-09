Loro Piceno piange Maria Mochi Nonnina da record aveva 110 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Se n‘è andata in punta di piedi ieri mattina la lorese, che lo scorso primo gennaio era arrivata a quota 110. Definita "lapiù longeva delle Marche e tra le persone più anziane d’Italia", era nel cuore di tutti. Negli ultimirisiedeva nella casa di riposo alla Maestà di Urbisaglia. Nata il primo gennaio del 1914 a Colmurano e vissuta per tantiha visto passare la Spagnola, la fame, due guerre mondiali, il sisma e la pandemia. Nonavuto figli, ma era zia di sei nipoti. Prima di sposarsi,lavorato come governante del podestà Filippo Cecchi. Ma i più la ricordano come la cuoca della scuola materna:cucinato per generazioni di concittadini, compreso il sindaco diRobertino Paoloni.