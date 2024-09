Lazio Lotito | Squadra con potenzialità tutti devono dare il massimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Il presidente dellaClaudio, in un’intervista al Messaggero, ha fatto una panoramica della situazione del club bianco celeste analizzando i cambiamenti che ha portato inil mercato estivo: “Siamo riusciti a costruire unanuova e conadatte al calcio moderno. Bisogna solo avere pazienza. Il gruppo è davvero forte e che ha diversi giocatori convocati dalle rispettive nazionali.i nuovi arrivati sono di alto livello.ile scendere in campo con grandissima umiltà. Castrovilli ha parlato con Baroni ed è sereno. Il suo fisico non va sovraccaricato di impegni con troppe partite a settimana. Puntiamo forte su di lui”.: “conil” SportFace.