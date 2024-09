Influenza gli esperti avvertono | Peggiore dello scorso anno bisogna vaccinarsi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 8 settembre 2024) La prossima stagionele in Italia si prevede intensa, potenzialmentedi quella del 2023-24, che ha visto circa 15 milioni di contagi. Un motivo in più per cercare di evitare i ritardi organizzativi nella distribuzione regionale delle dosi, fattore che potrebbe aver contribuito alla riduzione delle coperture vaccinali nella stagione 2023-24, riportandoci indietro ai livelli di cinque anni fa. La coperturainfatti è stata bassa, raggiungendo solo il 18,9% della popolazione. Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, ha evidenziato come l’in Australia – che ha appena concluso la stagione invernale – sia stata più grave rispetto al passato.Leggi anche: “5 milioni di dosi di vaccino”. Il terrore per una nuova pandemia arriva dagli Usa “Loè stato un disastro nei confronti dei soggetti a rischio.