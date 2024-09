Ho il cuore a pezzi Lutto devastante per Nicole Kidman la notizia l’ha raggiunta al Festival di Venezia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

"Ho ila pezzo, devo ripartire". Con queste paroleha scioccato il pubblico didove ha ottenuto la Coppa Volpi (premio per la migliore attrice) per la sua interpretazione in Babygirl. A leggere il messaggio sul palco è stata la regista Halina Reijn che ha ritirato la Coppa Volpi per l'attrice. Visibilmente commossa, ha preso la parole sulle righe messe nere su bianco dall'ex moglie di Tom Cruise. "Dopo aver pronunciato le parole, la regista ha detto semplicemente: "Ti amiamo tutti". Un portavoce dell'attrice ha poi confermato che: "La famiglia è addolorata e chiede privacy in questo momento". Particolarmente commovente il testo.