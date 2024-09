Conte lavora al cambio modulo | il Napoli giocherà anche col 4-3-3 Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2024)pronto a cambiaredel suo: torna il 4-3-3. Lo scrive l’edizione napoletana dicon Pasquale Tina. Difficile l’allenatore cambia giàa Cagliari ma gli arrivi degli scozzesi McTominay e Gilmour hanno indotto a una profonda riflessione. McTominay e Gilmour induconoa una riflessione su un possibile abito tattico diverso Si legge su: Unche sa cambiare pelle. È l’idea di Antonioalla ripresa del campionato. () Il tecnico non ha dimenticato i problemi emersi col Parma in un primo tempo difficile per la mancanza di equilibrio tra i reparti. Ecco perché sta studiando l’alternativa tattica che ha ammesso già nel post Parma. Il pensiero corre immediatamente ad una mediana diversa. Il tandem potrebbe diventare un terzetto considerando il doppio arrivo dalla Scozia.