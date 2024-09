Barriere da eliminare e porfido Gorgonzola è tutta un cantiere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Maquillage delin via Piave, qualche giorno di disagio per restituire smalto a una delle vie del salotto buono della città. Intervento di ordine estetico e funzionale che si aggiunge ai molti lavori stradali in corso in queste settimane settembrine: e che hanno, in altre aree, l’obiettivo prioritario diarchitettoniche e garantire la migliore accessibilità a strade e marciapiedi. I lavori in via Piave sono in carico alla municipalizzata Gsc (Gestione servizi comunali) "e permetteranno – spiega il Comune – di ripristinare per ora esclusivamente i tratti ammalorati, in cui la pavimentazione lapidea è ceduta o in cui sono saltati i sanpietrini. Si è scelto di risanare la strada con un primo intervento per garantire in breve tempo una circolazione sicura per veicoli e pedoni in attesa di una progettazione definitiva in tempi più lunghi".