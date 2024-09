Us Open 2024 | per i bookmakers Sinner favoritissimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Domani Jannikscenderà in campo contro Taylor Fritz domani alle 20.00 nella finale degli Us. Gli esperti di Sisal e Planetwin365 hanno pochi dubbi. Il numero uno del mondo è quotato tra 1,27 e 1,28, mentre lo statunitense, che avrà il sostegno del pubblico di casa, è offerto tra 3,65 e 3,75. Contro di lui Jannik ha in archivio una vittoria (Indian Wells 2023) e una sconfitta (Indian Wells 2021). Nel set betting l’ipotesi più probabile su 888sport per la finale di domani è il 3-0 per l’italiano, in lavagna a 2,65; segue a 3,40 il 3-1, mentre una vittoria in cinque set paga 5,20. Us: per iSportFace.