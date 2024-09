Us Open 2024 Fritz | Inizio difficile bravo a rimanere attaccato alla partita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) “Frances (Tiafoe ndr.) ha iniziato fortissimo e da fondo campo mi ha messo in grandissima difficoltà. Anticipava moltissimo i colpi e riusciva a cambiare con facilità. Io mi sono detto di restareal match e di combattere. Se non avessi dato tutto quello che avevo sarei uscito. Sono rimasto agganciato e ho aspettato un calo dall’altra parte della rete, che poi nel quinto set è arrivato”. Queste le parole di Taylordopo la vittoria in semifinale agli Usal quinto set nel derby americano contro Frances Tiafoe. Us: “” SportFace.