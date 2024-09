Uruguay addio con lacrime per Suarez | Da domani avrete un tifoso in più E Messi…

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) All’Estadio Centenario di Montevideo, nello 0-0 col Paraguay, Luisha giocato la sua ultima partita con la maglia dell’. Applausi e tanta commozione per il Pistolero, che non ha trattenuto ledurante l’omaggio che gli è stato riservato a fine partita. Anche Lionel Messi, amico e suo compagno di squadra all’Inter Miami dopo gli anni di Barcellona, gli ha fatto recapitare un videomessaggio: “So quanto sia stato difficile prendere questa decisione, perché so come ti senti quando giochi per la nazionale. Si è chiusa una fase molto importante della tua carriera ma ti attendono ancora molte sfide e sono felice di poterle condividere giorno per giorno con te qui”, il riferimento all’esperienza in Mls. Dall’ex ct Oscar Tabarez ai vari Godin, Lugano e Forlan, in tanti sono voluti essere presenti.