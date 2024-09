Uomini e Donne Arianna Cirrincione parla delle difficoltà con la piccola Allegra | Le sto provando tutte mi sento impotente

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 7 settembre 2024) Tra le coppie più amate che si sono formate all’interno dello studio dic’è sicuramente anche quella formata dae Andrea Cerioli. Andrea, che si trovava alla sua seconda esperienza in veste di tronista, rimase subito colpito da, maturando la decisione di sceglierla dopo solo poche settimane di conoscenza all’interno del programma. Nonostante i due non avessero avuto modo di conoscersi in modo approfondito, una volta fuori il loro sentimento si è rivelato forte e capace di superare i momenti difficili e le crisi, portandoli anche a creare una famiglia. Da pochi mesi, infatti, i due sono diventati genitori dellae hanno spesso condiviso con i loro fan momenti di vita quotidiana, che hanno coinvolto direttamente anche la loro bambina.