Questione sicurezza La Lega organizza manifestazione pubblica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Unain piazza Gramsci per porre l’accento sulla, invitando l’amministrazione a sollecitare misure efficaci per il contrasto alla micro-criminalità. E’ l’iniziativa annunciata dalla, che si terrà lunedì prossimo alle 21.30. "Come consigliere comunale ho sottolineato l’importanza di accendere i riflettori su queste problematiche, essendone personalmente stato vittima, affinché si ponga fine a una situazione che non può più essere tollerata – ha spiegato il consigliere del Carroccio Angelo Fiore (nella foto) - è fondamentale intraprendere misure immediate. Questavuole favorire un dialogo diretto tra i cittadini e le istituzioni. Abbiamo invitato l’amministrazione a partecipare e a intraprendere un confronto pubblico.