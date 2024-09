Paralimpiadi Parigi 2024 atletica | Caironi oro nei 100m T63 beffa atroce per Sabatini e Contrafatto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Finale dalle emozioni contrapposte quella attesissima dei 100 metri femminili T63 alledi, la stessa in cui a Tokyo c’era stato il clamoroso triplo podio con Ambraoro, Martinaargento e Monicabronzo. L’oro è ancora italiano, con Martinache esce alla distanza, cosa abituale per le atlete con la protesi a una sola gamba, e trionfa, ma alle sue spalle succede l’impensabile. Le altre due azzurre, che si stavano giocando le posizioni dalla seconda alla quarta, con ampie chance di nuovo podio tutto italiano, cadono e si auto-escludono a vicenda dalla corsa per le medaglie.