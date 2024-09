Mimì Rea il calcio e il napoletano che vorrei | Un napoletano che smetta di fare la macchietta e si apra al mondo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2024)Rea, ile ilche: «Unchedilae sial» “Vogliamo unnuovo, senza miti, oltre quelli della sua naturale effervescenza, della sua capacità di pensare, di filosoe di agire come di ribellarsi quando è necessario. Unche siale non si chiuda nella sua città-stato. Unchedila; di giocarsi a zecchinetta le sue doti, la sua prensilità, come la smette quando va a Milano, a New York, a San Paolo o a Johannesburg”. Questo fu l’incipit-desiderata del primo editoriale cheRea dedicò a “il” il mensile calcistico strutturato da Mimmo Carratelli su incarico della Sscn del presidente Corrado Ferlaino e che Rea diresse per un anno su invito proprio di Carratelli.